Власники Формули-1 мають намір купити Індикар

Ліберті Медіа, що володіє правами на Формулу-1, має намір купити серію Індікар.

Про це повідомляє Planet F1.

У Ліберті розраховують перетворити знамениту американську серію на молодшу серію Формули-1. Однак чітких планів на подальші плани поки що немає.

Видання припускає, що нові власники відмовляться від овальних трас на користь більш дорожніх варіантів. Також, можливо, зроблять боліди більш схожими на боліди Формули-1.

У теорії в новій серії можна буде розміщувати талановитих пілотів, яким не вистачить місця на стартовій решітці у Формулі-1. Однак становище Індикару щодо, наприклад, Формули-2 або Формули-Е теж невідоме.

Раніше повідомлялося, що Формула-1 та MotoGP можуть проводити спільні вікенди.