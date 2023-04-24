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Новіков увійшов до трійки найсильніших людей у світі

Новіков зумів набрати 41 бал за шість дисциплін
Сьогодні 13:41 437 0
Новіков увійшов до трійки найсильніших людей у світі
#Олексій Новіков

Джерело - Чемпіон.

Український стронгмен Олексій Новіков став бронзовим призером на змаганнях World’s Strongest Man у США.

Переможцем змагання став канадець Мітчелл Гупер. Другим став британець Том Столтман. 

Новіков зумів набрати 41 бал за шість дисциплін та став третьою найсильнішою людиною світу.

Ще один українець Павло Кордіяка посів шосте місце у турнірі.

Раніше Кордіяка та Новіков стали найсильнішими людьми Європи.

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