Новіков увійшов до трійки найсильніших людей у світі

Новіков зумів набрати 41 бал за шість дисциплін

Джерело - Чемпіон.

Український стронгмен Олексій Новіков став бронзовим призером на змаганнях World’s Strongest Man у США.

Переможцем змагання став канадець Мітчелл Гупер. Другим став британець Том Столтман.

Новіков зумів набрати 41 бал за шість дисциплін та став третьою найсильнішою людиною світу.

Ще один українець Павло Кордіяка посів шосте місце у турнірі.

Раніше Кордіяка та Новіков стали найсильнішими людьми Європи.

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