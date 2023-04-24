Харлан: Робитиму все, щоб потрапити на Олімпіаду

Українка хоче потрапити на Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан має намір потрапити на Олімпіаду в Парижі.

Про це вона розповіла телеканал ДІМ.

"Я ще спортсменка, я ще тренуюсь і виступаю. Попереду, я сподіваюсь, Олімпіада. Робитиму все, щоб туди потрапити. Ми тренуємося з новим старшим тренером в Італії, де зараз безпечно. Робота кипить, готуємося до Олімпійських ігор.

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Потрібно, щоб наш прапор підіймався, щоб наш гімн лунав, щоб українські спортсмени були й розповідали про Україну. Як не крути, а спортсмени - це також зв’язок із зовнішнім світом. Я за останній рік дала стільки інтерв’ю закордонним ЗМІ, що, напевно, за все життя стільки не давала", - сказала Харлан.

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