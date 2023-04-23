Гераскевич: Зміна позиції уряду була би проявом розуму

Джерело - Главком.

Уряд має змінити свою позицію щодо бойкоту міжнародних змагань за участію росіян та білорусів.

Про це заявив голова Федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич.

"Це було би проявом сили та розуму уряду. Нещодавно головний юрист німецького Національного олімпійського комітету юридично розбив усі "аргументи" МОК. Мова йде про нібито порушення прав людини у випадку зі спортсменами Росії та Білорусі. Але чомусь усі "забули" про порушення прав людини щодо українців", - сказав Гераскевич.

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