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Пономар виступить на одній з найпрестижніших велогонок сезону

Гонка відбудеться у неділю, 23 квітня
Сьогодні 10:09 261 0
Пономар виступить на одній з найпрестижніших велогонок сезону
#Андрій Пономар

Джерело - Чемпіон.

Український велогонщик Андрій Пономар увійшов до складу французької команди Arkea Samsic на легендарну бельгійську одноденку Льєж – Бастонь – Льєж, що відбудеться в неділю, 23 квітня.

Льєж – Бастонь – Льєж – четвертий з п'яти Монументів (категорія найпрестижніших одноденок світу) велосезону. Для 20-річного Пономаря це буде другий Монумент у кар'єрі. У березні 2021 року він посів 83-тє місце на Мілан – Сан Ремо.

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