Пономар виступить на одній з найпрестижніших велогонок сезону

Джерело - Чемпіон.
Український велогонщик Андрій Пономар увійшов до складу французької команди Arkea Samsic на легендарну бельгійську одноденку Льєж – Бастонь – Льєж, що відбудеться в неділю, 23 квітня.
Льєж – Бастонь – Льєж – четвертий з п'яти Монументів (категорія найпрестижніших одноденок світу) велосезону. Для 20-річного Пономаря це буде другий Монумент у кар'єрі. У березні 2021 року він посів 83-тє місце на Мілан – Сан Ремо.
La Doyenne. En famille. ❤🖤— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) April 20, 2023
Rendez-vous dimanche pour Liège-Bastogne-Liège !
👊 @ArkeaProCycling pic.twitter.com/PNn8TtgzH7