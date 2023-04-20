Грушина-Акобія та Коляденко вийшли до фіналу чемпіонату Європи

Фінальні поєдинки відбудуться завтра, 21 квітня

Джерело - Чемпіон.

Аліна Грушина-Акобія та Ірина Коляденко вийшли до фіналу чемпіонату Європи з боротьби.

У півфіналі у ваговій категорії до 57 кг Грушина-Акобія перемогла Евеліну Ніколову. У фінальній сутичці їй протистоятиме представниця Азербайджану Жала Алієва.

Ірина Коляденко півфіналі у ваговій категорії до 62 кг здолала шведку Йоганну Ліндборг. У фіналі вона зустрінеться з норвежкою Грейс Буллен.

Фінальні поєдинки українок відбудуться 21 квітня о 19:00.

Нагадаємо, Лівач здобула срібло у ваговій категорії до 50 кг.

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