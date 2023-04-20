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Всесвітня федерація бадмінтону зберегла відсторонення росіян і білорусів

Росіян та білорусів не буде на міжнародних турнірах
Сьогодні 15:23 192 0
Всесвітня федерація бадмінтону зберегла відсторонення росіян і білорусів

Джерело - bwfbadminton.com.

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) залишила в силі відсторонення росіян та білорусів від участі у міжнародних турнірах.

Таке рішення було прийняте за результатами засідання ради BWF.

"Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) залишила в силі відсторонення російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб від участі у будь-яких міжнародних турнірах, санкціонованих BWF. Ця позиція відображає головний намір BWF зберегти цілісність змагань з бадмінтону та забезпечити безпеку усіх спортсменів.

Всесвітня федерація бадмінтону визнає, що спорт має сприяти миру та солідарності між усіма людьми, і що спорт не повинен перетворюватися на політичний засіб впливу на геополітику.

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BWF не переконана, що нині є підстави для скасування дискваліфікації російських і білоруських гравців і офіційних осіб.

BWF продовжує висловлювати непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті, і ми рішуче засуджуємо вторгнення в Україну, яке суперечить основним цінностям BWF і нашій меті досягти миру", - йдеться у повідомленні.

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