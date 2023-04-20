Кохан пояснив свою дискваліфікацію

Джерело - Чемпіон.
Український метальник молота Михайло Кохан відреагував на своє відсторонення від міжнародних заходів.
Про це він розповів у Facebook.
"Нещодавно на Кубку Європи я повів себе себе дуже некоректно у багатьох ситуаціях та по відношенню до багатьох людей. Спортсмени світового рівня не повинні так поводитися.
Мені дуже соромно перед своєю командою, перед Михайлом Гаврилюком, головним тренером з метань Іриною Новожиловою та головним тренером збірної Олексієм Сердюченком. Я вибачаюся перед своєю командою та усіма, з ким я контактував. Я зробив дуже багато висновків, я змінився, у кращий бік, та змінив повністю своє ставлення до всього", - відзначив Кохан.
Раніше Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм.