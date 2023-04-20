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Кохан пояснив свою дискваліфікацію

Олімпійця в березні усунули від індивідуальних міжнародних змагань.
Сьогодні 14:31 420 0
Кохан пояснив свою дискваліфікацію
#Михайло Кохан

Джерело - Чемпіон.

Український метальник молота Михайло Кохан відреагував на своє відсторонення від міжнародних заходів.

Про це він розповів у Facebook.

"Нещодавно на Кубку Європи я повів себе себе дуже некоректно у багатьох ситуаціях та по відношенню до багатьох людей. Спортсмени світового рівня не повинні так поводитися.

Мені дуже соромно перед своєю командою, перед Михайлом Гаврилюком, головним тренером з метань Іриною Новожиловою та головним тренером збірної Олексієм Сердюченком. Я вибачаюся перед своєю командою та усіма, з ким я контактував. Я зробив дуже багато висновків, я змінився, у кращий бік, та змінив повністю своє ставлення до всього", - відзначив Кохан.

Раніше Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм.

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