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Збірна України гарантувала три медалі на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

На чемпіонаті Європи стартували змагання з жіночої боротьби
Сьогодні 22:29 138 1
Збірна України гарантувала три медалі на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Джерело - suspilne.media.

Три з п'яти українок на чемпіонаті Європи у Загребі пройшли до фінальних сутичок.

Першою у фінал пройшла Оксана Лівач, вона претендуватиме на свій другий в кар'єрі титул чемпіонки Європи. У фіналі українці протистоятиме восьмиразова чемпіонка Європи Марія Стадник з Азербайджану.

У "золотих" сутичках змагатимуться також Юлія Ткач-Остапчук та Анна Белінська — вперше в категоріях до 60 та 68 кг відповідно. Ткач-Остапчук зустрінеться з чинною володаркою титулу, молдаванкою Анастасією Нікітою, а Белінська — з бронзовою призеркою Євро-2022, болгаркою Юліаною Янєвою.

Фінали за участю Лівач, Ткач-Остапчук та Белінської відбудуться в Загребі у четвер, 20 квітня. 

На медаль також претендуватиме Анастасія Осняч-Шустова. Зазнавши поразки у півфіналі, українка пройшла до "бронзового" фіналу.

Раніше повідомлялося, що Никифорук став бронзовим призером чемпіонату Європи з боротьби.

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