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Загинув 19-річний український велосипедист

Кобзар був у резервному складі олімпійської збірної України з велоспорту.
Сьогодні 20:15 668 0
Загинув 19-річний український велосипедист

Джерело - Чемпіон.

Український велосипедист Павло Кобзар загинув у віці 19 років.

Про це розповів представник Ukraine cycling academy Олексій Касьянов

Українця збила машина, коли той перебував за кордоном.

"Трагедія сталася далеко за межами України. Щоб повернути тіло хлопця на рідну землю, потрібно 10 000 євро. Це непосильна сума для батьків у наш час, які важко переживають втрату. Просимо допомоги усіх небайдужих", – сказав Касьянов.

Кобзар був у резервному складі олімпійської збірної України з велоспорту.

Раніше повідомлялося, що на тренуванні загинув чемпіон України з велоспорту.

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