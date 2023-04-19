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Амосов: Наступний бій можна було б просити на вересень

Сьогодні 10:59 431 0
Амосов: Наступний бій можна було б просити на вересень
#Bellator, #Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) міг би провести поєдинок у вересні.

Про це він розповів у коментарі ВІДДУШІВДУШУ.

"Тільки почали відпочивати від останніх боїв. Я думаю, що можна було б просити на вересень. Ну дивись, зараз поки виїхати потрібно, тренуватися нормально. Зараз ми тренуємося, робимо фізкультуру таку.

  Амосов: Зараз у планах з'їздити до військових

У мене побажань щодо суперника немає, тому що я не вибираю вже. Я захищаю пояс. Думаю, у мене буде Джейсон Джексон", - сказав Амосов.

У лютому цього року Амосов переміг Сторлі.

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