Амосов: Наступний бій можна було б просити на вересень

Джерело - Чемпіон.
Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) міг би провести поєдинок у вересні.
Про це він розповів у коментарі ВІДДУШІВДУШУ.
"Тільки почали відпочивати від останніх боїв. Я думаю, що можна було б просити на вересень. Ну дивись, зараз поки виїхати потрібно, тренуватися нормально. Зараз ми тренуємося, робимо фізкультуру таку.
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У мене побажань щодо суперника немає, тому що я не вибираю вже. Я захищаю пояс. Думаю, у мене буде Джейсон Джексон", - сказав Амосов.
У лютому цього року Амосов переміг Сторлі.
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