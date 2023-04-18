Михайлов виграв золоту медаль чемпіонату Європи

У фіналі українець здобув перемогу над Кугіумцідісом

Джерело - Чемпіон.

Український борець вільного стилю Василь Михайлов у фіналі чемпіонату Європи у ваговій категорії до 79 кг переміг Георгіса Кугіумцідіса із Греції.

Це перше золото Василя Михайлова у кар'єрі (і перша нагорода України на ЧЄ-2023). У 2020 році він завоював бронзову медаль ЧЄ-2020 у Римі.

Це перша перемога збірної України у чоловічій вільній боротьбі на чемпіонатах Європи за останні 10 років. Востаннє золото у вільній боротьбі завоював Павло Олійник у 2013 році (категорія до 96 кг).

Раніше Никифорук став бронзовим призером чемпіонату Європи.