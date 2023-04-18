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Гутцайт: Міжнародна федерація регбі продовжить бан для росії та білорусі

Організація виступає на підтримку України
Сьогодні 23:25 217 0
Гутцайт: Міжнародна федерація регбі продовжить бан для росії та білорусі
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт спільно з президентом Федерації регбі України Євгеном Баженковим провів телефонну розмову з президентом Міжнародної федерації регбі сером Біллом Бомонтом.

Про це повідомляє сам Гутцайт.

У ході спілкування Бомонт підтвердив продовження бана для російських та білоруських команд, а також висловив підтримку українському народу та спортсменам з України.

“Ще на початку повномасштабного вторгнення росії, World Rugby одною з перших повністю відсторонила спортсменів рф і рб від офіційних міжнародних змагань, а також виключила їх федерації з членства до наступного особливого розпорядження. І, не зважаючи на останні рекомендації МОК, ця позиція залишається сильною та незмінною.

Вони й надалі підтримуватимуть нас у нашій боротьбі за спорт без представників країн-агресорок. Особлива вдячність регбійним клубам Великої Британії за надану можливість нашим спортсменам - регбістам тренуватись та брати участь в змаганнях та наданий прихисток для їхніх сімей”, - зазначив Гутцайт.

Раніше Міністерство молоді та спорту підготувало офіційний наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, якщо у них змагаються російські та білоруські спортсмени. 

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