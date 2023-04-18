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Гангур здобула дві медалі на чемпіонаті Європи

Сьогодні 19:41 243 0
Гангур здобула дві медалі на чемпіонаті Європи
#Марія Гангур

Джерело - Чемпіон.

Українка Марія Гангур здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у вазі до 64 кг. 

Вона здобула бронзу в ривку та срібло у двоборстві. У ривку Марія взяла вагу 98 кг з третьої спроби. У поштовху українка стала п’ятою (116 кг), проте за сумою двоборства (214 кг) змогла здобути медаль.

Ще одна українка Ганна Давидова показала 7-й результат. Перемогу здобула Нурай Гюнгор з Туреччини.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики
Жінки
18 квітня
  • 1. Нурай Гюнгор (Туреччина) - 219 кг
  • 2. Марія Гангур (Україна) - 214 кг
  • 3. Зої Сміт (Велика Британія) - 214 кг
  • ...
  • 7. Ганна Давидова (Україна) - 203 кг
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