Джерело - Чемпіон.

Українка Марія Гангур здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у вазі до 64 кг.

Вона здобула бронзу в ривку та срібло у двоборстві. У ривку Марія взяла вагу 98 кг з третьої спроби. У поштовху українка стала п’ятою (116 кг), проте за сумою двоборства (214 кг) змогла здобути медаль.

Ще одна українка Ганна Давидова показала 7-й результат. Перемогу здобула Нурай Гюнгор з Туреччини.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики

Жінки

18 квітня