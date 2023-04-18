Джерело - Чемпіон.
Українка Марія Гангур здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у вазі до 64 кг.
Вона здобула бронзу в ривку та срібло у двоборстві. У ривку Марія взяла вагу 98 кг з третьої спроби. У поштовху українка стала п’ятою (116 кг), проте за сумою двоборства (214 кг) змогла здобути медаль.
Ще одна українка Ганна Давидова показала 7-й результат. Перемогу здобула Нурай Гюнгор з Туреччини.
Чемпіонат Європи з важкої атлетики
Жінки
18 квітня
- 1. Нурай Гюнгор (Туреччина) - 219 кг
- 2. Марія Гангур (Україна) - 214 кг
- 3. Зої Сміт (Велика Британія) - 214 кг
- ...
- 7. Ганна Давидова (Україна) - 203 кг