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На тренуванні загинув чемпіон України з велоспорту

Сьогодні 17:40 319 0
На тренуванні загинув чемпіон України з велоспорту

Джерело - Чемпіон.

На тренуванні у Кропивницькому районі Кіровоградської області 17 квітня загинув багаторазовий чемпіон України з велоспорту Валентин Тедоренко.

Про це повідомляє Федерація велосипедного спорту України.

"Сьогодні, 17 квітня 2023 року, на тренуванні трагічно загинув майстер спорту СРСР, багаторазовий чемпіон України з велоспорту Валентин Тедоренко. Висловлюємо щирі співчуття родині", - йдеться у повідомленні.

У 2014 році Тедоренко став чемпіоном України з велоспорту в індивідуальній гонці на час у своїй віковій категорії. Брав участь в інших всеукраїнських змаганнях, зокрема став чемпіоном серед спортсменів своєї вікової категорії у велоперегонах братів Стародубів у Хмельницькому у 2019 році.

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