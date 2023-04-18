Колишній боєць UFC звинувачується в крадіжці 200 тисяч доларів

Спортсмена затримано

Колишнього боксера UFC американця Карла Роберсона заарештували в штаті Нью-Джерсі (США).

Про це повідомляє MMA Fighting.

Спортсмен звинувачується у крадіжці коштовностей та інших речей на суму понад $200 тис.

Роберсона з подільником було заарештовано під час розслідування крадіжки зі зломом.

Боксера затримали у своїй машині, під час обшуку якого у нього було знайдено зіпсований пістолет з подовженим магазином, різні наркотичні речовини, а також предмети, що вказують на причетність до злому. Наразі бійцю загрожує до 10 років позбавлення волі.