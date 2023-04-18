Головне
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин
Вчора 19:42 4490
Збірну росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 18:24 184
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України
Сьогодні 15:26 1470
Раптово помер український арбітр
Сьогодні 12:47 3451
Костюк: Деякі росіянки та білоруски дивуються, чому ми їм не посміхаємося
Сьогодні 09:11 687
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність
Вчора 21:54 6609
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Вчора 21:24 674
У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії
Вчора 20:39 1279
Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1
Вчора 20:24 1074 2
Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились
Вчора 16:54 939
Прямі трансляції

Колишній боєць UFC звинувачується в крадіжці 200 тисяч доларів

Спортсмена затримано
Сьогодні 17:25 277 0
Колишній боєць UFC звинувачується в крадіжці 200 тисяч доларів

Джерело - UA-футбол.

Колишнього боксера UFC американця Карла Роберсона заарештували в штаті Нью-Джерсі (США).

Про це повідомляє MMA Fighting.

Спортсмен звинувачується у крадіжці коштовностей та інших речей на суму понад $200 тис.

Роберсона з подільником було заарештовано під час розслідування крадіжки зі зломом.

Боксера затримали у своїй машині, під час обшуку якого у нього було знайдено зіпсований пістолет з подовженим магазином, різні наркотичні речовини, а також предмети, що вказують на причетність до злому. Наразі бійцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Коментарі ()
Популярне зараз
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність 6609
Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова 18450
Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив 1565
Раптово помер український арбітр Раптово помер український арбітр 3451
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 3802
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин 4490
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25234 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33489 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 74414 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8488 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 258009 4
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147609 7