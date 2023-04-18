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Президент Міжнародної федерації каное пообіцяв продовжити санкції щодо веслярів росії та білорусі

Сьогодні 15:10 194 0
Президент Міжнародної федерації каное пообіцяв продовжити санкції щодо веслярів росії та білорусі
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Президент Міжнародної федерації каное (ICF) Томас Конечко пообіцяв міністру молоді та спорту України та президенту НОК Вадиму Гутцайту, що його організація продовжить усунення спортсменів росії та білорусі.

Про це Гутцайт розповів у Facebook.

"Сьогодні разом із президентом федерації каное України Ігорем Сливінським та президентом Міжнародної федерації каное (ICF) Томасом Конечком обговорили втрати українського спорту у війні та останні рекомендації МОК щодо можливої участі російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

27 квітня 2023 року в Угорщині відбудеться рада директорів ICF, на якій розглядатиметься питання можливої участі спортсменів росії та рб у змаганнях ICF. Президент запевнив у збереженні незмінної позиції та подальшій підтримці українських спортсменів, за що висловив йому велику подяку. Сподіваємось на подальшу підтримку України. Разом до Перемоги", – написав  Гутцайт.

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