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Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українка домінує у своїй ваговій категорії
Сьогодні 21:24 160 0
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Фото Getty Images
#Каміла Конотоп

Джерело - Чемпіон.

Українка Каміла Конотоп на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у категорії до 59 кг встановила рекорд Європи у ривку, піднявши вагу 106 кг.

А після цього Каміла встановила континентальний рекорд у поштовху (129 кг), оновивши рекорд Європи за сумою (235 кг). 22-річна Конотоп вдруге у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою.

При цьому бронзову медаль у цій категорії вдалося завоювати українці Надії Шпильці, яка має загальний результат 207 кг.

На чемпіонаті Європи Україна здобула вже 11 медалей, у тому числі три золоті нагороди (усі на рахунку Конотоп).

Нагадаємо Ломачинська здобула дві медалі на чемпіонаті Європи.

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