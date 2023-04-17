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Ceh9: Українським командам не варто займатися рукостисканнями з росіянами

Коментатор розповів чи треба вітатися з росіянами на міжнародних турнірах
Сьогодні 12:39 279 0
Ceh9: Українським командам не варто займатися рукостисканнями з росіянами
#Монте, #Ceh9

Джерело - Чемпіон.

Українські кіберспортсмени не повинні тиснути руки росіянам на міжнародних турнірах.

Про це заявив колишній гравець NaVi Арсеній "Ceh9" Триноженко.

"У Monte не було офіційного рукостискання з командою FORZE, наскільки мені відомо. Я насправді закликав би усі українські команди дивитися на це питання ширше і офіційно під камери не брати участь в рукостисканнях з усіма російськими гравцями. Російські гравці, які публічно свого часу не висловились проти війни, Путіна, рашизму і так далі, вони відповідно представляють Росію, як державу.

  Тренер Monte: Як можна потиснути руку людям, які підтримують війну?

Росія ж є терористичною державою, державою-спонсором тероризму, державою агресором у цій війні з Україною. Коли ти під камери тиснеш руку, будь то m0NESY - просто гравець G2, будь то команда Cloud9, яка хоч і є американською організацією, але все одно представляє Росію як державу, тому що вони не відмовлялися від цього, ти відповідно демонструєш, що український кіберспортсмен тисне руку російському. Якщо раптом це помітить хтось із про-гравців - майте це на увазі.

  Актуально: Monte перемогли росіян Forze та вийшли на мейджор в Парижі

Особисте ставлення: є там твій друг із росії, ти з ним колись спілкувався, у вас більш-менш нормальні стосунки – це все окей. Особисте ставлення не під камеру - пішли в бар, випили, обговорили, але саме на чемпіонаті потрібно намагатися ці моменти контролювати і під камери не займатися рукостисканнями з людьми, які не відмовилися представляти терористичну державу", - сказав Ceh9.

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