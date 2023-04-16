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Романчук здобув третю ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі

У своєму запливі Михайло став другим
Сьогодні 20:22 193 0
Романчук здобув третю ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі
Фото: Getty Images
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Михайло Романчук здобув олімпійську ліцензію на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Український плавець на турнірі Stockholm Open виконав норматив для потрапляння на Олімпіаду-2024. Романчук проплив дистанцію з часом 7.51,65 хв.

У своєму запливі Михайло став другим. Його випередив ірландець Даніель Віффен.

Романчук вдруге відібрався на Олімпійські ігри в запливі на 800 метрів вільним стилем. На Олімпіаді-2020 Михайло завоював на цій дистанції бронзу.

Для українця це третя ліцензія на Ігри в Парижі. Також він виконав норматив на дистанціях 400 та 1500 метрів фристайлом.

Загалом це четверта олімпійська ліцензія для України. Ще одну ліцензію здобув 17-річний Олександр Желтяков на дистанції 200 метрів на спині.

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