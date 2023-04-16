Джерело - Чемпіон.

На етапі Кубка світу в Сіані (Китай) український стрибун у воду Олексій Середа посів друге місце.

17-річний українець в індивідуальній дисципліні на вишці 10 м показав результат - 518,30 бала. Середа поступився лише триразовому чемпіону світу китайцеві Ян Хао - 574,40 бала.

Український стрибун у воду Олексій Середа здобув срібло в індивідуалі на вишці Кубка світу у Сіані. pic.twitter.com/Zju0pmNvlr — Карен Агабекян (@KarenAgabekyan) April 16, 2023

Раніше Середа став бронзовим призером етапу Кубка світу в Сіані в синхронних стрибках.