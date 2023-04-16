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Середа виграв срібну медаль на етапі Кубка світу

Сьогодні 14:11 180 0
Середа виграв срібну медаль на етапі Кубка світу
#Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

На етапі Кубка світу в Сіані (Китай) український стрибун у воду Олексій Середа посів друге місце.

17-річний українець в індивідуальній дисципліні на вишці 10 м показав результат - 518,30 бала. Середа поступився лише триразовому чемпіону світу китайцеві Ян Хао - 574,40 бала.

Раніше Середа став бронзовим призером етапу Кубка світу в Сіані в синхронних стрибках.

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