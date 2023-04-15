Міжнародна асоціація серфінгу продовжила відсторонення росіян

Міжнародна асоціація серфінгу продовжила санкції проти російських спортсменів через вторгнення в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Inside the games.

"Події ISA — це змагання з кваліфікованими командами, які зареєстровані їхніми національними федераціями серфінгу. У правилах ISA немає положень щодо участі осіб за межами їхніх національних команд, у тому числі у Всесвітніх іграх із серфінгу та інших подіях, які відіграють роль у кваліфікації спортсмена на Олімпійські ігри через національні олімпійські комітети.

Якщо обставини зміняться, ISA перегляне свою позицію та надасть оновлені рекомендації своєму виконавчому комітету. Ці рішення є результатом рішучого засудження ISA вторгнення в Україну, яке організував російський уряд – війни, яка точиться більше року.

Основним пріоритетом ISA є забезпечення безпеки громадськості, спортсменів і офіційних осіб, а також захист чесності своїх змагань. ISA продовжує висловлювати свою солідарність з народом та серферами України", - йдеться в повідомленні.