Росіянин Квят виступатиме за Lamborghin» у найвищому класі WEC

Джерело - The Race.
Росіянин Данило Квят став заводським пілотом Lamborghini.
Про це повідомляє The Race
Квят пілотуватиме прототип LMDh у найвищому класі чемпіонату світу з гонок на витривалість (WEC) та серії IMSA наступного сезону.
Цього року Квят тестуватиме новий автомобіль Lamborghini.
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Разом з росіянином у програмі візьмуть участь експілот Формули-1 Ромен Грожан, його напарник в LMP2 Мірко Бортолотті, а також Андреа Калдареллі. Тести прототипу мають розпочатися влітку.
Очікується, що на наступний сезон Lamborghini виставить один болід в WEC, а інший - в IMSA. Очікується, що Квят виступатиме в обох чемпіонатах.
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