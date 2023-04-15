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Росіянин Квят виступатиме за Lamborghin» у найвищому класі WEC

Цього року Квят тестуватиме новий автомобіль Lamborghini
Сьогодні 10:41 267 0
Росіянин Квят виступатиме за Lamborghin» у найвищому класі WEC

Джерело - The Race.

Росіянин Данило Квят став заводським пілотом Lamborghini.

Про це повідомляє The Race

Квят пілотуватиме прототип LMDh у найвищому класі чемпіонату світу з гонок на витривалість (WEC) та серії IMSA наступного сезону.

Цього року Квят тестуватиме новий автомобіль Lamborghini.

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Разом з росіянином у програмі візьмуть участь експілот Формули-1 Ромен Грожан, його напарник в LMP2 Мірко Бортолотті, а також Андреа Калдареллі. Тести прототипу мають розпочатися влітку.

Очікується, що на наступний сезон Lamborghini виставить один болід в WEC, а інший - в IMSA. Очікується, що Квят виступатиме в обох чемпіонатах.

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