Міжнародна федерація бобслею та скелетону розгляне питання допуску росіян

IBSF може допустити росіян до міжнародних змагань

Міжнародна федерація бобслею та скелетону на одному з найближчих засідань розгляне питання допуску росіян і білорусів до міжнародних турнірів.

Про це повідомляє пресслужба IBSF.

"IBSF підтримує заклик Міжнародного олімпійського комітету до миру. Як частина олімпійського руху, IBSF продовжить робити свій внесок у будь-які зусилля щодо повернення миру і тому рішуче засуджує будь-які види насильства. Спорт завжди робив свій внесок у наведення мостів між ворогуючими сторонами.

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IBSF прийняла до уваги рекомендації МОК для міжнародних федерацій щодо участі спортсменів з російським чи білоруським паспортом в міжнародних змаганнях. Оскільки наш сезон підійшов до кінця, виконавчий комітет IBSF обговорить це питання на одному зі своїх наступних засідань, яке відбудеться в найближчі місяці", - сказано в повідомленні.

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