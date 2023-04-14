Романчук здобув другу ліцензію на Олімпіаду-2024

Український плавець виступить втретє на дистанції 1500 м на Олімпійських іграх.

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула третю олімпійську ліцензію на Ігри у Парижі у плаванні - Михайло Романчук виконав норматив у запливі на 1500 метрів вільним стилем.

У фінальному запливі Романчук зміг виконати олімпійський норматив - 15:00.99 хвилин. До фіналу український плавець підходив з особистим рекордом на цій дистанції 14:36.10 хв, встановленим на Євро-2022.

Романчуку вдалося пропливти у фіналі з часом, близьким до рекордного. На фініші він показав результат 14:40.21 хв, випередивши нормативний показник майже на 20 секунд.

Загалом Україна має вже три олімпійські ліцензії на Олімпіаду-2024. Дві з них - на рахунку Романчука.

Раніше Романчук приніс Україні першу ліцензію на Олімпіаду в Парижі.

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