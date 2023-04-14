Тренер Monte: Як можна потиснути руку людям, які підтримують війну?

lmbt прокоментував відмову тиснути руку російській команді

Джерело - HLTV.

Українська команда Monte відмовилася тиснути руку росіянам з FORZE після перемоги на відборі до BLAST Paris Major 2023.

Цю ситуацію прокоментував тренер Monte Сергій "lmbt" Бежанов.

"Так, я поясню, це дуже просто. У них є спонсор – одна з найбільших нафтових компаній Росії "Лукойл". Вони платять податки і платять за російські танки, які розстрілюють нас на українській землі. Вони заправляють російські літаки, які скидають ракети на наші міста. Поки ми грали в цьому матчі, вся українська територія була в режимі авіатривоги.

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