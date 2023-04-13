Романчук приніс Україні першу ліцензію на Олімпіаду в Парижі

Це перша ліцензія України у плаванні у відборі на Париж-2024

Джерело - Чемпіон.

Михайло Романчук фінішував четвертим на турнірі Stockholm Open на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Українець показав результат 3:46.68 хв. Михайло зміг виконати норматив (3:46.78 хв) і здобути олімпійську ліцензію на Ігри у Парижі в плаванні для України.

Це перша ліцензія України у плаванні у відборі на Париж-2024. Також це перша успішна олімпійська кваліфікація Романчука саме на дистанції 400 метрів вільним стилем.

На Іграх у 2016 та 2020 роках він у ній не змагався.

Раніше Бех-Романчук припинила виступи зимового сезону через травму.