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Романчук приніс Україні першу ліцензію на Олімпіаду в Парижі

Це перша ліцензія України у плаванні у відборі на Париж-2024
Сьогодні 20:01 471 0
Романчук приніс Україні першу ліцензію на Олімпіаду в Парижі
Фото: Getty Images
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Михайло Романчук фінішував четвертим на турнірі Stockholm Open на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Українець показав результат 3:46.68 хв. Михайло зміг виконати норматив (3:46.78 хв) і здобути олімпійську ліцензію на Ігри у Парижі в плаванні для України.

Це перша ліцензія України у плаванні у відборі на Париж-2024. Також це перша успішна олімпійська кваліфікація Романчука саме на дистанції 400 метрів вільним стилем.

На Іграх у 2016 та 2020 роках він у ній не змагався.

Раніше Бех-Романчук припинила виступи зимового сезону через травму.

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