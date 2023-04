Сьогодні, 13 квітня, українська команда Monte переграла росіян Forze у матчі за вихід на BLAST Paris Major 2023.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Monte.

Також, на турнір в Парижі кваліфікувалися NAVI. Цей Major стане останнім у CS:GO.

It was full steam ahead for @Monte_Esports who have qualified for Paris! 👏👏@forzegg goes 2-2 and will fight to qualify tomorrow pic.twitter.com/mDlV0a1sN2