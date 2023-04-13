Без Беленюка: Стала відома заявка збірної України на чемпіонат Європи

Турнір стартує 17 квітня На Євро розіграють 30 комплектів нагород

Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з боротьби, який пройде з 17 до 23 квітня в Анталії.

На Євро розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.

Заявка збірної України на чемпіонат Європи

Греко-римська боротьба

В'ячеслав Байрактар (до 55 кг), Віктор Петрик (до 60 кг), Олександр Грушин (до 63 кг), Парвіз Насібов (до 67 кг), Андрій Кулик (до 72 кг), Сергій Козуб (до 77 кг), Ярослав Фільчаков (до 82 кг), Артем Матяш (до 87 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг)

Вільна боротьба

Жінки: Оксана Лівач (до 50 кг), Лілія Горішна (до 53 кг), Марія Вінник (до 55 кг), Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 65 кг), Алла Белінська (до 68 кг), Людмила Павловець-Тичина (до 72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (до 76 кг)

Чоловіки: Андрій Яценко (до 57 кг), Тарас Маркович (до 61 кг), Ерік Арушанян (до 65 кг), Ігор Никифорук (до 70 кг), Семен Радулов (до 74 кг), Василь Михайлов (до 79 кг), Владислав Прус (до 86 кг), Ілля Арчая (до 92 кг), Муразі Мчедзлідзе (до 97 кг), Олександр Хоцянівський (до 125 кг)

До складу на чемпіонат Європи з боротьби не увійшов олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк. Замість нього у ваговій категорії до 87 кг Україна буде представлена Артемом Матяшом, для якого це буде дебютне доросле Євро.

Раніше Міжнародна федерація боротьби допустила росіян та білорусів до змагань.

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