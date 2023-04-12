Міжнародна федерація спортивного орієнтування продовжила відсторонення росіян

Організація не буде створювати нейтральні команди для росіян

Джерело - Inside the games.

Міжнародна федерація спортивного орієнтування продовжила відсторонення російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомляє Inside the Games.

Президент IOF Лехо Халдна та генсек Сондре Гуллорд написали відкритий лист до президента МОК Томаса Баха, в якому вказали, що вони солідарні з Україною.

Організація не буде створювати нейтральні команди для росіян і білорусів.

Нагадаємо, країни можуть заборонити росіянам брати участь у спортивних змаганнях, не видаючи їм візи.