Міжнародна федерація спортивного орієнтування продовжила відсторонення росіян

Джерело - Inside the games.
Міжнародна федерація спортивного орієнтування продовжила відсторонення російських і білоруських спортсменів.
Про це повідомляє Inside the Games.
Президент IOF Лехо Халдна та генсек Сондре Гуллорд написали відкритий лист до президента МОК Томаса Баха, в якому вказали, що вони солідарні з Україною.
Організація не буде створювати нейтральні команди для росіян і білорусів.
Нагадаємо, країни можуть заборонити росіянам брати участь у спортивних змаганнях, не видаючи їм візи.