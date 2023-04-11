Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2023

Турнір стартує 15 квітня

Збірна України з важкої атлетики оприлюднила склад на чемпіонат Європи 2023 року.

Про це повідомляє Міжнародна федерація важкої атлетики.

Чемпіонат Європи-2023 з важкої атлетики пройде з 15-го по 23 квітня у Єревані. Загалом на турнірі розіграють по 10 комплектів нагород у змаганнях чоловіків та жінок.

До складу збірної України на турнір у Єревані увійшли 17 атлетів:

Чоловіки: Дмитро Вороновський (до 55 кг), Павло Заліпський (до 61 кг), Дмитро Кондратюк (до 81 кг), Максим Домбровський (до 89 кг), Анатолій Горідько (до 96 кг)

Жінки: Ангеліна Ломачинська (до 49 кг), Світлана Самуляк (до 55 кг), Каміла Конотоп, Ольга Івженко, Надія Шпилька (усі – до 59 кг), Марія Гангур, Ганна Давидова (обидві – до 64 кг), Ірина Деха, Аліна Марущак (обидві – до 81 кг), Анастасія Манєвська (до 87 кг), Валентина Кісіль, Христина Бородіна (обидві – понад 87 кг)

Раніше "синьо-жовті" здобули три нагороди на чемпіонаті світу.