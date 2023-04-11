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Визначився склад збірної України на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Турнір відбудеться з 11 до 16 квітня
Сьогодні 11:24 186 0
Визначився склад збірної України на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Джерело - suspilne.media.

Збірна України зі спортивної гімнастики візьме участь у чемпіонаті Європи-2023, що триватиме з 11 до 16 квітня в турецькій Антальї.

Команда буде представлена дев'ятьма спортсменами: п'ятьма гімнастами й чотирма гімнастками:

Чоловіки: Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Микита Мельников, Радомир Стельмах, Пантелій Колодій.

Жінки: Анна Лащевська, Єлизавета Губарєва, Ілона Крупа, Діана Савельєва.

Упродовж змагань розіграють 12 комплектів нагород: в особистому багатоборстві (2) та фіналах в окремих видах серед чоловіків (6) і жінок (4).

Раніше Ковтун здобув друге срібло на етапі Кубка світу в Азербайджані.

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