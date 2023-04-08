Головне
Прометей виграв Латвійсько-Естонську лігу-2022/23
Сьогодні 19:14 305
Погранична стала бронзовою призеркою міжнародного турніру у Болгарії
Сьогодні 20:26 97
Шокував Мудрика та Лемпарда: гравець Вулвергемптона забив фантастичний гол у ворота Челсі - ВІДЕО
Сьогодні 20:14 283
Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону: результати матчів 30 туру АПЛ
Сьогодні 19:03 565
Шахтар розібрався з Металістом у 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 571
Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:41 316
Царенко та Ванат принесли Динамо перемогу над Минаєм
Сьогодні 14:54 509
Чемпіонку світу з бігу Джеруто відсторонили за допінг
Сьогодні 12:43 298
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 11:35 25553 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 11:34 4780
Прямі трансляції

Погранична стала бронзовою призеркою міжнародного турніру у Болгарії

Сьогодні 20:26 97 0
Погранична стала бронзовою призеркою міжнародного турніру у Болгарії
#Погранична

Джерело - Чемпіон.

Українська художня гімнастка Христина Погранична завоювала бронзову медаль на міжнародному турнірі у Болгарії.

На третю позицію українка піднялась у багатоборстві, де сьогодні розігрувались нагороди (122,150 бала). Також вона кваліфікувалася до трьох фіналів - у вправах із м'ячем, обручем та булавами. 

Крім неї, у індивідуальних змаганнях бере участь і Поліна Городнича. Вона стала сьомою (112,100) та боротиметься за нагороди у булавах і стрічці. 

Також наша збірна виступає у командних змаганнях юніорок. Багатоборство дівчата закінчили  на сьомій позиції (49,100) та відібрались до фіналів із п'ятьма м'ячами та п'ятьма скакалками. 

Усі фінали відбудуться завтра. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 4100
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 25553 2
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані 1417
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 4780
У Серії А футболіст забив курйозний гол навісом на останніх хвилинах матчу - ВІДЕО У Серії А футболіст забив курйозний гол навісом на останніх хвилинах матчу - ВІДЕО 1254
Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити 715
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28725
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24930
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147281 7
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23990
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20155
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 10086