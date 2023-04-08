Погранична стала бронзовою призеркою міжнародного турніру у Болгарії

Джерело - Чемпіон.

Українська художня гімнастка Христина Погранична завоювала бронзову медаль на міжнародному турнірі у Болгарії.

На третю позицію українка піднялась у багатоборстві, де сьогодні розігрувались нагороди (122,150 бала). Також вона кваліфікувалася до трьох фіналів - у вправах із м'ячем, обручем та булавами.

Крім неї, у індивідуальних змаганнях бере участь і Поліна Городнича. Вона стала сьомою (112,100) та боротиметься за нагороди у булавах і стрічці.

Також наша збірна виступає у командних змаганнях юніорок. Багатоборство дівчата закінчили на сьомій позиції (49,100) та відібрались до фіналів із п'ятьма м'ячами та п'ятьма скакалками.

Усі фінали відбудуться завтра.