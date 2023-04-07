Аланта стала бронзовим призером жіночої Суперліги

Волейболістки Дніпра вперше у своїй історії вибороли призове місце

Джерело - Чемпіон.

У Чернівцях в останньому матчі серії за 3 місце чемпіонату України з волейболу серед жінок Суперліги дніпровська Аланта без особливих проблем перемогла молодіжну збірну України вікової категорії до 17 років.

Усі три партії пройшли за великої переваги підопічних Гарія Єгіазарова, тому питання про переможця практично не стояло – 25:14, 25:12 та 25:13.

Найрезультативнішою у складі Аланти стала Лідія Лучко, яка набрала 13 очок.

Чемпіонат України з волейболу. Жінки. Суперліга

Серія за 3 місце (до трьох перемог)

Третій матч

7 квітня

Аланта (Дніпро) - Збірна України U-17 3:0 (25:14, 25:12, 25:13)