Український гральний бізнес сплатив 423,5 млн грн податків у березні

Гральний бізнес сплатив понад 423,5 млн грн податків до державного бюджету України в березні.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Це все ще мало, але у два рази більше, ніж за весь 2021 рік. Це 60% від всього, що надійшло за 2022-й рік. За січень-березень цього року вже зібрали на понад 200 млн грн більше, ніж за минулі два роки.