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Український гральний бізнес сплатив 423,5 млн грн податків у березні

Ярослав Железняк розповів про податки від грального бізнесу в березні 2023 року
Вчора 23:01 312 0
Український гральний бізнес сплатив 423,5 млн грн податків у березні

Джерело - Чемпіон.

Гральний бізнес сплатив понад 423,5 млн грн податків до державного бюджету України в березні.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Це все ще мало, але у два рази більше, ніж за весь 2021 рік. Це 60% від всього, що надійшло за 2022-й рік. За січень-березень цього року вже зібрали на понад 200 млн грн більше, ніж за минулі два роки.

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Але, сподіваюсь, на графіку всі бачать, як зросли платежі, коли почали досліджувати цю тематику P.S. Уже недарма ТСК створювали", - написав Железняк.

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