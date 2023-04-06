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Формула-1 та MotoGP можуть проводити спільні вікенди

Спільні вікенди відбудуться не раніше 2027 року
Вчора 22:42 275 0
Формула-1 та MotoGP можуть проводити спільні вікенди
Фото: Getty Images
#MotoGP, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

MotoGP та Формула-1 обговорюють можливість проведення спільних вікендів.

Про це розповів виконавчий директор Дорни Кармело Еспелета.

"Така думка відвідувала мене і Стефано Доменікалі, хоча зараз це нездійсненно. Але ми вивчаємо таку можливість. Ми її досліджуємо – це непросто. Є питання безпеки, оскільки наші виміри не завжди збігаються, є спонсорські питання. Однак, ми все ще думаємо", - сказав Еспелета.

Також Еспелета припустив, що спільні вікенди відбудуться не раніше 2027 року.

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