Формула-1 та MotoGP можуть проводити спільні вікенди

MotoGP та Формула-1 обговорюють можливість проведення спільних вікендів.

Про це розповів виконавчий директор Дорни Кармело Еспелета.

"Така думка відвідувала мене і Стефано Доменікалі, хоча зараз це нездійсненно. Але ми вивчаємо таку можливість. Ми її досліджуємо – це непросто. Є питання безпеки, оскільки наші виміри не завжди збігаються, є спонсорські питання. Однак, ми все ще думаємо", - сказав Еспелета.