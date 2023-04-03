UFC та WWE утворили єдину компанію

Endeavor володітиме 51% акцій, натомість за WWE залишиться 49%

Джерело - Endeavor.

Американська компанія Endeavor Group Holdings, якій належить UFС, і найпопулярніший реслінг-промоушен World Wrestling Entertainment оголосили про підписання угоди про створення нової компанії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Endeavor володітиме 51% акцій, натомість за WWE залишиться 49%. Загальна капіталізація новоутвореної компанії складе 21,4 мільярда євро.

На минулих вихідних WWE провела своє головне шоу року - Реслманію 39.

На ньому виступав колишній чемпіон UFC у важкій вазі Брок Леснар, а в головній події Роман Рейнс захистив свій титул беззаперечного чемпіона WWE в поєдинку проти Коді Роудса.