Мельника переобрали президентом Федерації гандболу України

37 голосів було віддано "за", 3 голоси - "утримались"

Джерело - Федерація гандболу України.

Президента Федерації гандболу України Андрія Мельника переобрано на посаді очільника організації.

Про це повідомляє пресслужба ФГУ.

Рішення про переобрання Мельника було прийняте на Звітно-виборному конгресі федерації.

У конгресі взяли участь 38 делегатів, серед яких представники Федерацій гандболу АР Крим, Волинської, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та Федерації гандболу міста Київ.

Представників від Житомирської та Луганської обласних федерацій на конгресі не було.

37 голосів було віддано "за", 3 голоси – "утримались".

Мельник був переобраний на посаді президента ФГУ на чотирирічний термін.

Нагадаємо, Турченко став найкращим бомбардиром групового етапу гандбольної ЛЄ.