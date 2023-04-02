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Різатдінова: Не можу уявити нашу спортивну олімпійську родину без Альбіни Дерюгіної

Сьогодні 18:55 175 0
Різатдінова: Не можу уявити нашу спортивну олімпійську родину без Альбіни Дерюгіної
#Ганна Різатдінова, #Альбіна Дерюгіна

Джерело - Чемпіон.

Школа Дерюгіних для гімнасток - це було щось неймовірне, якийсь космос, інша планета.

Про це заявила бронзова призерка Олімпіади-2016 в Ріо Ганна Різатдінова.

"Вони (Ірина та Альбіна Дерюгіни - прим.) були дуже різні, і вони доповнювали одна одну. Саме тому всі говорили: "Це такий неймовірний тандем". Ірина Іванівна додавала краси, емоційності, енергетики, драйву, неймовірні костюми, постановки, вправи. Стиль, краса - це все була Ірина Іванівна. Альбіна Миколаївна - це саме була техніка, фізика, збори, змагання українські. Вони неймовірно доповнювали одна одну.

Школа Дерюгіних для нас - це було щось неймовірне, якийсь космос, інша планета. Ми розуміли, що це красиві, худенькі, з довгими ногами дівчата. Ми дуже пишалися ними. Ми всі знали, що пройти школу Дерюгіних не кожен зможе.

Я не вірю в те, що Альбіни Миколаївни немає з нами. Ми всі вважали і вважаємо, що вона житиме вічно. Для мене вона все одно поряд. Не можу уявити не тільки українську художню гімнастику, загалом художню гімнастику, нашу спортивну олімпійську родину без Альбіни Миколаївни", - сказала Різатдінова.

Нагадаємо, що 29 березня 2023 року померла Альбіна Дерюгіна.

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