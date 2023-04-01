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Марусяк встановив рекорд України на Кубку світу

Черговий рекорд від Євгена Марусяка
Сьогодні 22:52 172 0
Марусяк встановив рекорд України на Кубку світу
#Євген Марусяк

Джерело - Чемпіон.

Українець Євген Марусяк посів 18-те місце на етапі Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна у словенській Планиці.

Українець показав результат 213,5 м у фіналі і став 18-м за підсумками змагань. Він на 2,5 м покращив рекорд України.

18-та позиція КС - також найкращий результат в історії України. Попередній рекорд належав Віталію Шумбарцю – 21-ше місце 2010 року.

Марусяк став другим українцем, який тричі фінішував у ТОП-30 на етапах Кубка світу (після Шумбарця). 

Раніше Марусяк оновив рекорд України за дальністю стрибків з трампліна.

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