Верняєв: Всі знають характер Ракицького

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв на перше місце ставить результат.

Про це заявив сам спортсмен.

"Для мене, як для спортсмена, важливо, щоб був результат. Всі знають його характер [Ракицького - прим.], що він - кремень. Думаю, що цього Шахтарю зараз не вистачає. Тарас [Степанеко - прим.] - це капітан, машина, але потрібні ще люди, котрі можуть бути лідерами під час матчу. Останній матч показав, що він ще може. Найголовніше - щоб він показував результат. А вирішувати буде все одно головний тренер", - сказав Верняєв.