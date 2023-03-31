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Верняєв: Всі знають характер Ракицького

Гімнаст прокоментував гру гравців Шахтаря
Вчора 23:00 195 0
Верняєв: Всі знають характер Ракицького
#Тарас Степаненко, #Шахтар, #Ярослав Ракицький, #Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв на перше місце ставить результат.

Про це заявив сам спортсмен.

"Для мене, як для спортсмена, важливо, щоб був результат. Всі знають його характер [Ракицького - прим.], що він - кремень. Думаю, що цього Шахтарю зараз не вистачає. Тарас [Степанеко - прим.] - це капітан, машина, але потрібні ще люди, котрі можуть бути лідерами під час матчу. Останній матч показав, що він ще може. Найголовніше - щоб він показував результат. А вирішувати буде все одно головний тренер", - сказав Верняєв.

Раніше Верняєв заявив, що якщо хлопці воюють, це не означає, що ми повинні сидіти вдома і віддавати всі медалі росіянам.

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