Верняєв: Хвилин десять думав, дивитись, чи ні, рішення щодо дискваліфікації

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв дуже бентежно отримав рішення щодо зменшення терміну його дискваліфікації.

Про це заявив сам спортсмен.

"Прийшов з тренажерного залу та отримав повідомлення А коли мені щось на е-мейл приходить, я зразу дивлюсь, але все реклама, реклама. Нам казали, що до кінця березня буде відповідь. Прийшло повідомлення.

Відкриваю, там щось написано, відкриваю файл. Першу сторінку переводжу і розумію, що прийшла відповідь. Прокручую в самий низ, відклав телефон, хвилин десять думав, дивитись, чи ні. Потім глянув, переклав і прочитав, що дискваліфікацію зменшили на два роки з чотирьох. Тобто, вона вже закінчилась торік", - сказав Верняєв.