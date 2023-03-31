Головне
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів
Сьогодні 08:43 1010
Шевченко зіграв у футбол з дівчинкою, яка постраждала від ракетної атаки росії - ВІДЕО
Сьогодні 22:18 61
Сокіл дотиснув Кременчук та став чемпіоном України
Сьогодні 22:14 81
Халматов здобув срібло на турнірі серії Grand Slam в Анталії
Сьогодні 18:52 153
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців
Сьогодні 17:21 613
У боях за Україну загинув багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу
Сьогодні 16:25 670
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 16:17 3703
Красюк: Усик зрозумів, що потрібно зупинити переговори
Сьогодні 15:45 424
Бах - про повернення росіян: Потрібно розрізняти тих, хто служить в армії за бажанням
Сьогодні 15:09 408 1
Беленюк - про рекомендації МОК: Це наша велика дипломатична поразка
Сьогодні 14:41 302
Прямі трансляції

Верняєв: Хвилин десять думав, дивитись, чи ні, рішення щодо дискваліфікації

Сьогодні 22:05 184 0
Верняєв: Хвилин десять думав, дивитись, чи ні, рішення щодо дискваліфікації
#Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв дуже бентежно отримав рішення щодо зменшення терміну його дискваліфікації.

Про це заявив сам спортсмен.

"Прийшов з тренажерного залу та отримав повідомлення А коли мені щось на е-мейл приходить, я зразу дивлюсь, але все реклама, реклама. Нам казали, що до кінця березня буде відповідь. Прийшло повідомлення.

Відкриваю, там щось написано, відкриваю файл. Першу сторінку переводжу і розумію, що прийшла відповідь. Прокручую в самий низ, відклав телефон, хвилин десять думав, дивитись, чи ні. Потім глянув, переклав і прочитав, що дискваліфікацію зменшили на два роки з чотирьох. Тобто, вона вже закінчилась торік", - сказав Верняєв.

Раніше Верняєв заявив, що якщо хлопці воюють, це не означає, що ми повинні сидіти вдома і віддавати всі медалі росіянам.

Коментарі ()
Популярне зараз
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 3703
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком 1399
Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян 995
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів 1010
Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1648
Тверезий розрахунок чи безумство: чому Забарний вибрав аутсайдера АПЛ? Тверезий розрахунок чи безумство: чому Забарний вибрав аутсайдера АПЛ? 3072
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41597
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41977
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53836
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10801 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271751
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 67097