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Верняєв: Моя найголовніша задача - підготуватись до чемпіонату світу

Гімнаст розповів про свої плани
Сьогодні 21:32 240 0
Верняєв: Моя найголовніша задача - підготуватись до чемпіонату світу
#Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не встигне підготуватися до чемпіонату Європи.

Про це заявив сам спортсмен.

"На чемпіонат Європи не встигну. Туди зараз хлопці поїдуть - в них сьогодні було контрольне тренування. Якщо все буде нормально, повинні відібратись до чемпіонату світу. Це найголовніше, бо зараз команда повинна попасти у топ-13, щоб відібратись на чемпіонат світу. А на ЧС топ-12 - одразу на ОІ, а ще 6-8 команд їдуть на тестовий турнір і довідбираються.

Тому найголовніша задача - підготуватись до чемпіонату світу, щоб допомогти команді попасти напряму, тому що ми перед Ріо їздили на тестовий турнір, я знаю що це таке", - сказав Верняєв.

Раніше Верняєв заявив, що якщо хлопці воюють, це не означає, що ми повинні сидіти вдома і віддавати всі медалі росіянам.

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