Верняєв: Моя найголовніша задача - підготуватись до чемпіонату світу

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не встигне підготуватися до чемпіонату Європи.

Про це заявив сам спортсмен.

"На чемпіонат Європи не встигну. Туди зараз хлопці поїдуть - в них сьогодні було контрольне тренування. Якщо все буде нормально, повинні відібратись до чемпіонату світу. Це найголовніше, бо зараз команда повинна попасти у топ-13, щоб відібратись на чемпіонат світу. А на ЧС топ-12 - одразу на ОІ, а ще 6-8 команд їдуть на тестовий турнір і довідбираються.

Тому найголовніша задача - підготуватись до чемпіонату світу, щоб допомогти команді попасти напряму, тому що ми перед Ріо їздили на тестовий турнір, я знаю що це таке", - сказав Верняєв.