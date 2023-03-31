Збірна України зіграє чотири спаринги у Португалії

Збірна України 8 квітня вирушить у Португалію

Збірна України з пляжного футболу в межах підготовки до старту нового сезону запланувала чотири товариські матчі в Португалії.

Про це повідомляє УАФ.

Підопічні Миколи Костенка й Олександра Корнійчука проведуть навчально-тренувальний збір у Португалії з 10-го до 18 квітня.

"Наразі збірна працює у столичному Гідропарку в досить напруженому режимі. Ми маємо чотири-п'ять тренувань на тиждень і закладаємо фундамент функціональної підготовки. А з 10 квітня команда розпочне збір у Португалії. 12-го і 13 числа ми двічі зіграємо зі збірною Португалії у Бразі, а потім переїдемо на чотири дні в Назаре. Там у нас заплановані триразові тренування і є попередня домовленість щодо двох спарингів із місцевими клубами", — розповів Микола Костенко.

Наставник синьо-жовтих планує задіяти на зборі 12 виконавців:

Воротарі: Андрій Неруш (Гріффін), Олександр Пославський (ВІТ).

Польові гравці: Ігор Борсук (Леванте, Іспанія), Іван Глуцький, Максим Войток, Юрій Щериця (усі — ВІТ), Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний, Андрій Пашко, Ігор Левченко (усі — Альтернатива), Олег Зборовський, Андрій Борсук (обидва — Артур М'юзік).

Нагадаємо, що першим офіційним турніром для збірної України з пляжного футболу цього сезону стане відбір світової першості 2023 року. Його терміни й місце проведення стануть відомі пізніше.