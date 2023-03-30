Політ на 211 метрів дозволив Марусяку пройти кваліфікацію до особистого турніру на фінальному етапі Кубка світу в словенській Планіці

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк перевершив національний рекорд за дальністю стрибка на заключному етапі Кубка світу в словенській Планиці.

Марусяк стартував у кваліфікації заключних особистих змагань Кубка світу. Серед 66 спортсменів, що брали участь у відборі, 40 мали пройти до фінального раунду наступного змагального дня 31 березня.

Свою кваліфікаційну спробу Євген виконав на 169.1 бала. Після виходу з трампліна єдиний українець у відборі пролетів на 211 метрів — новий національний рекорд в історії дисципліни!

У підсумковому заліку кваліфікації Марусяк посів 30-те місце. Це його третій найкращий відбірковий результат цього сезону: у Бад-Міттерндорфі він став 25-м, а на чемпіонаті світу в Словенії — 27-м.

Перемогу в кваліфікації здобув словенець Анже Ланішек з польотом на 239 метрів. Він випередив Тімі Зайца і Домена Превца.

Фінал етапу в Планиці відбудеться в п'ятницю, 31 березня.

Раніше Марусяк оновив рекорд України на чемпіонаті світу зі стрибків з трампліна.