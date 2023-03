Міноборони України відреагувало на допуск росіян до міжнародних змагань

Міністерство оборони України виступило проти допуску росіян до Олімпіади-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

Про це йдеться у пресслужбі міністерства.

The white flag of the russian Olympic team is dripping with the blood of innocent Ukrainian civilians.#boycottrussiansport pic.twitter.com/htv4ZjrGR2