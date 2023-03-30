Міноборони України відреагувало на допуск росіян до міжнародних змагань

Міноборони України виступило проти допуску росіян на міжнародні змагання

Джерело - Чемпіон.

Міністерство оборони України виступило проти допуску росіян до Олімпіади-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

Про це йдеться у пресслужбі міністерства.

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"Білий прапор російської олімпійської збірної залитий кров’ю невинних мирних громадян України", - йдеться в повідомленні.