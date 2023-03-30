Міноборони України відреагувало на допуск росіян до міжнародних змагань

Джерело - Чемпіон.
Міністерство оборони України виступило проти допуску росіян до Олімпіади-2024 в Парижі під нейтральним прапором.
Про це йдеться у пресслужбі міністерства.
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"Білий прапор російської олімпійської збірної залитий кров’ю невинних мирних громадян України", - йдеться в повідомленні.
The white flag of the russian Olympic team is dripping with the blood of innocent Ukrainian civilians.#boycottrussiansport pic.twitter.com/htv4ZjrGR2— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2023