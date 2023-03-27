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Лідер збірної України вибув до кінця року

Сьогодні 19:30 141 0
Яків переніс хірургічне втручання
Лідер збірної України вибув до кінця року
#Хаммо

Джерело - suspilne.media.

Український дзюдоїст Яків Хаммо пропустить залишок сезону-2023.

Про це повідомив головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва у коментарі Суспільне Спорт.

Хаммо діагностували травму колінного суглоба. Хаммо вже успішно переніс хірургічне втручання та розпочав відновлювальний період.

"Йому прооперували колінний суглоб, у нього був розрив зв'язок. Він уже розпочав відновлення. Сподіваємося, що у листопаді-грудні його побачимо на татамі. Але все ж у нього велика вага, багато буде залежати від його відновлення. Плануємо на кінець року, але поки без чогось конкретного. Операція досить складна і ушкодження було досить немаленьке", - сказав Дуброва.

Новий змагальний рік Хаммо розпочав у січні 2023 року зі змагань рівня Гран-прі у португальській Алмаді, там Яків посів сьоме місце.

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