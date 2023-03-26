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Українець на протезі візьме участь у Лондонському марафоні

Вчора 22:55 112 0
Українець на протезі візьме участь у Лондонському марафоні

Джерело - xsport.ua.

У 2023 році Україну на Лондонському Марафоні представлятиме Роман Кашпур, чинний військовий на протезі, учасник та амбасадор Програми КІБОРГИ Благодійного фонду "Громадянин", волонтер, переможець всеукраїнських змагань проекту "Ігри Героїв" 2021 року у категоріях: підтягування, поштовх гирі довгим циклом та кросфіт, рекордсмен України у номінації "Тяга літака АН-26 (16 тон) людиною з інвалідністю".

Саме з цього рекорду Роман почав свій мотиваційний шлях для важкопоранених бійців.

Участь в Марафоні - це ще одна можливість на власному прикладі показати, що ампутація - не вирок, протез - не обмеження, а інвалідність - це лише запис на папері, котрий ні в чому не обмежує.

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