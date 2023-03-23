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47% поляків підтримують бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян

Сьогодні 17:40 106 0
У дослідженні взяли участь 1050 осіб
47% поляків підтримують бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян
Фото: Getty Images
#Олімпійські ігри-2024

Джерело - wPolityce.pl.

Студія соціальних досліджень Social Changes провела опитування серед мешканців Польщі щодо можливого допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024.

Про це повідомляє wPolityce.pl.

Респондентам було поставлене таке запитання: "Що робити Польщі, якщо Міжнародний олімпійський комітет дозволить спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Іграх у Парижі у 2024 році?"

Найбільша група з 47% респондентів обрала відповідь "Польща повинна повністю відмовитися від участі, тобто бойкотувати Ігри".

38% опитаних обрали відповідь "Польща повинна брати участь в Іграх за чинними правилами.

15% підтримали варіант "Польща повинна дозволити цим спортсменам стартувати під нейтральним прапором".

Опитування проводилось онлайн за загальнонаціональною репрезентативною вибіркою поляків. У дослідженні взяли участь 1050 осіб.

Всеукраїнська профспілка спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання організовує мирний мітинг проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри під нейтральним прапором.

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