47% поляків підтримують бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян

Джерело - wPolityce.pl.
Студія соціальних досліджень Social Changes провела опитування серед мешканців Польщі щодо можливого допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024.
Про це повідомляє wPolityce.pl.
Респондентам було поставлене таке запитання: "Що робити Польщі, якщо Міжнародний олімпійський комітет дозволить спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Іграх у Парижі у 2024 році?"
Найбільша група з 47% респондентів обрала відповідь "Польща повинна повністю відмовитися від участі, тобто бойкотувати Ігри".
38% опитаних обрали відповідь "Польща повинна брати участь в Іграх за чинними правилами.
15% підтримали варіант "Польща повинна дозволити цим спортсменам стартувати під нейтральним прапором".
Опитування проводилось онлайн за загальнонаціональною репрезентативною вибіркою поляків. У дослідженні взяли участь 1050 осіб.
Всеукраїнська профспілка спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання організовує мирний мітинг проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри під нейтральним прапором.