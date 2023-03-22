Тренер Карлсена підтримав сестер Музичук

Петер-Гейне Нільсен прокоментував рішення Марії та Анни Музичук знятися з етапу жіночого Гран-прі в Індії.

Петер-Гейне Нільсен, тренер чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена, підтримав українських шахісток Анну та Марію Музичук, які відмовились від участі у 3-му етапі жіночого Гран-прі ФІДЕ у Нью-Делі через допуск росіянок.

Про це розповів сам фахівець.

"Федерація фехтування України вирішила не брати участь у змаганнях із російськими спортсменами. А тепер сестри Музичук відмовилися від участі у Гран-прі FIDE, де виступають російські гравці. Не повинно бути так, щоби знімалися з турніру жертви (агресії)", - відзначив Нільсен.

Українських шахісток на змаганнях замінять Ніно Баціашвілі з Грузії та Вайшалі Рамешбабу з Індії.

На Гран-прі в Нью-Делі виступлять росіянки Олександра Горячкіна та Катерина Лагно.